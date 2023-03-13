Юрина (Балакина) Ксения
Место рождения
Дата рождения1871
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Балакинъ Филиппъ
Бракосочетание
26.07.1892
Муж: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
25.12.1892
Дочь: (Юрина) Анисья
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
19.12.1894
Сын: Юринъ Ефимъ
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
01.06.1896
Дочь: (Юрина) Марья
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
30.01.1899
Сын: Юринъ Семенъ
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Юрина) Анастасия
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
20.04.1903
Сын: Юринъ Федоръ
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
25.01.1906
Сын: Юринъ Николай
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
14.04.1908
Дочь: (Юрина) Александра
Отец ребёнка: Юринъ Алексей
Рождение ребёнка
26.09.1910
Дочь: (Юрина) Пелагея
Отец ребёнка: Юринъ Алексей