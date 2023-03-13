Юрина (Балакина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Балакина) Ксения

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Балакинъ Филиппъ

Мать: Балакина (Щербакова) Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.07.1892

Муж: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1892

Дочь: (Юрина) Анисья

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1894

Сын: Юринъ Ефимъ

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1896

Дочь: (Юрина) Марья

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1899

Сын: Юринъ Семенъ

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Юрина) Анастасия

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Рождение ребёнка
20.04.1903

Сын: Юринъ Федоръ

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1906

Сын: Юринъ Николай

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1908

Дочь: (Юрина) Александра

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1910

Дочь: (Юрина) Пелагея

Отец ребёнка: Юринъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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