Таракина (Щербакова) Дарья
Место рождения
Дата рождения21.03.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1864
Отец: Щербаковъ Андрей
Мать: Щербакова Прасковья
Рождение ребёнка
15.10.1883
Дочь: Горшенина Анастасия
Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)
Рождение ребёнка
16.12.1891
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)
Рождение ребёнка
15.05.1894
Дочь: Таракина Гликерья
Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)
Рождение ребёнка
08.02.1896
Сын: Таракинъ Павелъ
Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)
Рождение ребёнка
30.10.1897
Сын: Таракины Зиновий Анастасия
Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)
Рождение ребёнка
02.04.1899
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)
Рождение ребёнка
03.04.1905
Сын: Таракинъ Иосифъ
Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)