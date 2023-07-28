Таракина (Щербакова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таракина (Щербакова) Дарья

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.03.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1864

Отец: Щербаковъ Андрей

Мать: Щербакова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1883

Дочь: Горшенина Анастасия

Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1891

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1894

Дочь: Таракина Гликерья

Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1896

Сын: Таракинъ Павелъ

Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1897

Сын: Таракины Зиновий Анастасия

Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1899

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1905

Сын: Таракинъ Иосифъ

Отец ребёнка: Таракинъ Евгений (Евлампий)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан