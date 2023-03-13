Вавилова (Щербакова) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаковъ Андрей
Мать: Щербакова Прасковья
Рождение ребёнка
23.09.1891
Сын: Вавиловъ Романъ
Отец ребёнка: Вавиловъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.01.1894
Сын: Вавиловъ Григорий
Отец ребёнка: Вавиловъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.03.1896
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Вавиловъ Федоръ
Рождение ребёнка
29.03.1898
Сын: Вавиловъ Василий
Отец ребёнка: Вавиловъ Федоръ