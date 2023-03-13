Вавилова (Щербакова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Щербакова) Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаковъ Андрей

Мать: Щербакова Прасковья

Рождение ребёнка
23.09.1891

Сын: Вавиловъ Романъ

Отец ребёнка: Вавиловъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1894

Сын: Вавиловъ Григорий

Отец ребёнка: Вавиловъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1896

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Вавиловъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1898

Сын: Вавиловъ Василий

Отец ребёнка: Вавиловъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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