Щербаковъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Щербаковъ Андрей
Мать: Щербакова Прасковья
Бракосочетание
07.02.1897
Рождение ребёнка
05.09.1897
Сын: Щербаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
03.05.1899
Сын: Щербаковъ Николай
Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
26.09.1905
Сын: Щербаковъ Григорий
Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
23.05.1913
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Дмитриева