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Щербаковъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Щербаковъ Андрей

Мать: Щербакова Прасковья

Бракосочетание
07.02.1897

Жена: Щербакова Пелагея Дмитриева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1897

Сын: Щербаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Дмитриева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1899

Сын: Щербаковъ Николай

Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Дмитриева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1905

Сын: Щербаковъ Григорий

Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Дмитриева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1913

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Дмитриева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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