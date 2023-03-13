Ляпкина (Щербакова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1871
Отец: Щербаковъ Андрей
Мать: Щербакова Прасковья
Бракосочетание
11.11.1888
Муж: Ляпкинъ Андрей
Рождение ребёнка
03.12.1890
Дочь: Потешина Анна
Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей
Рождение ребёнка
18.07.1893
Сын: Ляпкинъ Илья
Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей
Рождение ребёнка
13.09.1895
Дочь: Ляпкина Софья
Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей
Рождение ребёнка
06.09.1897
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей
Рождение ребёнка
13.02.1903
Сын: Ляпкинъ Александръ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей
Рождение ребёнка
21.12.1904
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей
Рождение ребёнка
28.10.1906
Сын: Ляпкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей
Рождение ребёнка
21.03.1908
Сын: Ляпкинъ Василий
Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей
Рождение ребёнка
30.10.1909
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей