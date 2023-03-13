Ляпкина (Щербакова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкина (Щербакова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Щербаковъ Андрей

Мать: Щербакова Прасковья

Бракосочетание
11.11.1888

Муж: Ляпкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1890

Дочь: Потешина Анна

Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1893

Сын: Ляпкинъ Илья

Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1895

Дочь: Ляпкина Софья

Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1897

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1903

Сын: Ляпкинъ Александръ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1906

Сын: Ляпкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1908

Сын: Ляпкинъ Василий

Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1909

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Ляпкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан