Савидова (Морина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1900
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Синицына Фекла Александровна
Отец ребёнка: Савидов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
05.01.1906
Дочь: Овчинникова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Савидов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
14.11.1912
Сын: Савидов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Савидов Александр Ефимович
Рождение ребёнка
22.05.1921
Сын: Савидов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Савидов Александр Ефимович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва