Савидова (Морина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савидова (Морина) Мария Ивановна

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.09.1900

Муж: Савидов Александр Ефимович

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Синицына Фекла Александровна

Отец ребёнка: Савидов Александр Ефимович

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1906

Дочь: Овчинникова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Савидов Александр Ефимович

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.11.1912

Сын: Савидов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Савидов Александр Ефимович

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1921

Сын: Савидов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Савидов Александр Ефимович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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