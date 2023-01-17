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Савидов Александр Ефимович

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Савидов Ефим Иванов

Мать: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.09.1900

Жена: Савидова Мария Ивановна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Синицына Фекла Александровна

Мать ребёнка: Савидова Мария Ивановна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1906

Дочь: Овчинникова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Савидова Мария Ивановна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.11.1912

Сын: Савидов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Савидова Мария Ивановна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
?.07.1914
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Стрелок, 79-й запасный стрелковый полк (батальон)
Военная награда
23.05.1915
8-й стрелковый полк, 2-я стрелковая дивизия
Георгиевский крест 4 степени №<удалено>. При переправе через р. Прут, несмотря на сильный огонь противника, неоднократно исправлял телефонную связь, способствуя успешной переправе наших частей.
Военная служба
После 12.06.1915
Дивизионный лазарет, 2-я стрелковая дивизия
Ружейная рана левой стороны груди
Рождение ребёнка
22.05.1921

Сын: Савидов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Савидова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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