Савидов Александр Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Савидов Ефим Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1900
Жена: Савидова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Синицына Фекла Александровна
Мать ребёнка: Савидова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1906
Дочь: Овчинникова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Савидова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1912
Сын: Савидов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Савидова Мария Ивановна
Военная служба
?.07.1914
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Стрелок, 79-й запасный стрелковый полк (батальон)
Военная награда
23.05.1915
8-й стрелковый полк, 2-я стрелковая дивизия
Георгиевский крест 4 степени №<удалено>. При переправе через р. Прут, несмотря на сильный огонь противника, неоднократно исправлял телефонную связь, способствуя успешной переправе наших частей.
Военная служба
После 12.06.1915
Дивизионный лазарет, 2-я стрелковая дивизия
Ружейная рана левой стороны груди
Рождение ребёнка
22.05.1921
Сын: Савидов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Савидова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно