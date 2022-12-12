Синицына (Савидова) Фекла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Савидова) Фекла Александровна

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Савидов Александр Ефимович

Мать: Савидова Мария Ивановна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Синицын Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Синицын Сергей Трифонович

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1924

Муж: Синицын Сергей Трифонович

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Разоренова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Синицын Сергей Трифонович

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.12.1929

Дочь: Краева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Синицын Сергей Трифонович

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.05.1931

Дочь: Гришина Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Синицын Сергей Трифонович

Рождение ребёнка
15.06.1939

Сын: Синицын Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Синицын Сергей Трифонович

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1986
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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