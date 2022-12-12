Синицына (Савидова) Фекла Александровна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Синицын Сергей Трифонович
Бракосочетание
До 1924
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Разоренова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Синицын Сергей Трифонович
Рождение ребёнка
26.12.1929
Дочь: Краева Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Синицын Сергей Трифонович
Рождение ребёнка
27.05.1931
Дочь: Гришина Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Синицын Сергей Трифонович
Рождение ребёнка
15.06.1939
Сын: Синицын Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Синицын Сергей Трифонович
Смерть
1986