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Савидов Григорий Александрович

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1912

Отец: Савидов Александр Ефимович

Мать: Савидова Мария Ивановна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савидова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савидова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савидова Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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