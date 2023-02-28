Савидов Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения14.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савидова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савидова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно