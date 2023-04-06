Егорова (Макарова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.01.1915 ст.
Дата смерти18.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1915 ст.
Рождение ребёнка
23.05.1937
Дочь: Ведерникова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
11.02.1939
Сын: Егоров Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
13.02.1941
Дочь: Берлова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1943
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
17.12.1944
Дочь: Владимирова Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
15.02.1947
Сын: Егоров Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
08.05.1950
Сын: Егоров Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
25.10.1952
Дочь: Андриенко Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
09.03.1955
Дочь: Козина Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1994
Похороны
Неизвестно