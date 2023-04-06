Егорова (Макарова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Макарова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Кашпир, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

26.01.1915 ст.

Дата смерти

18.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1915 ст.

Отец: Макаров Иван Степанович

Мать: Макарова Анастасия Прокопьева

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1937

Дочь: Ведерникова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович

Ореховка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1939

Сын: Егоров Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович

Ореховка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1941

Дочь: Берлова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович

Ореховка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1943

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович

Ореховка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1944

Дочь: Владимирова Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович

Ореховка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1947

Сын: Егоров Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович

Ореховка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.05.1950

Сын: Егоров Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1952

Дочь: Андриенко Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович

Рождение ребёнка
09.03.1955

Дочь: Козина Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Григорий Илларионович

Смерть
18.10.1994
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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