Козина (Егорова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Егорова) Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1955

Отец: Егоров Григорий Илларионович

Мать: Егорова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1975

Сын: Козин Константин Александрович

Отец ребёнка: Козин Александр Николаевич

Новоникольское
Рождение ребёнка
29.07.1987

Сын: Козин Максим Александрович

Отец ребёнка: Козин Александр Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Козин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Александр Николаевич

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