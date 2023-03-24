Козина (Егорова) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1955
Рождение ребёнка
17.05.1975
Сын: Козин Константин Александрович
Отец ребёнка: Козин Александр Николаевич
Новоникольское
Рождение ребёнка
29.07.1987
Сын: Козин Максим Александрович
Отец ребёнка: Козин Александр Николаевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно