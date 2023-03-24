Козин Константин Александрович
Место рожденияНовоникольское
Дата рождения17.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1975
Новоникольское
Бракосочетание
25.07.1997
Жена: Козина Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
12.08.1998
Сын: Козин Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Козина Анна Евгеньевна
Мурманск
Рождение ребёнка
15.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козина Анна Евгеньевна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно