Козин Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Константин Александрович

Место рождения

Новоникольское

Дата рождения

17.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1975

Отец: Козин Александр Николаевич

Мать: Козина Нина Григорьевна

Новоникольское
Бракосочетание
25.07.1997

Жена: Козина Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
12.08.1998

Сын: Козин Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Козина Анна Евгеньевна

Мурманск
Рождение ребёнка
15.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козина Анна Евгеньевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
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