Козин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1952
Рождение ребёнка
17.05.1975
Сын: Козин Константин Александрович
Мать ребёнка: Козина Нина Григорьевна
Новоникольское
Рождение ребёнка
29.07.1987
Сын: Козин Максим Александрович
Мать ребёнка: Козина Нина Григорьевна
Развод
Неизвестно
Жена: Козина Нина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козина Нина Григорьевна