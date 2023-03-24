Козин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1952

Отец: Козин Николай Иванович

Мать: Козина Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
17.05.1975

Сын: Козин Константин Александрович

Мать ребёнка: Козина Нина Григорьевна

Новоникольское
Рождение ребёнка
29.07.1987

Сын: Козин Максим Александрович

Мать ребёнка: Козина Нина Григорьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Козина Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козина Нина Григорьевна

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