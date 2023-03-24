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Козин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1926

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1926

Отец: Козин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1952

Сын: Козин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Козина Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
27.05.1954

Сын: Козин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Козина Татьяна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козина Татьяна Константиновна

Смерть
1997
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