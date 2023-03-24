Козин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1926
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1926
Отец: Козин Иван
Рождение ребёнка
19.05.1952
Сын: Козин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Козина Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
27.05.1954
Сын: Козин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Козина Татьяна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997