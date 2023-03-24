Козин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1954

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1954

Отец: Козин Николай Иванович

Мать: Козина Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Козина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козина Валентина

Смерть
2015
Чапаевск
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