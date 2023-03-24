Козин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1954
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Козина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козина Валентина
Смерть
2015
Чапаевск