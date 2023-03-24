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Козина Татьяна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1931

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1931

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1952

Сын: Козин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Козин Николай Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1954

Сын: Козин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Козин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Николай Иванович

Смерть
2015
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