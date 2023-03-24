Козина Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1931
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1931
Отец: Константин
Рождение ребёнка
19.05.1952
Сын: Козин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Козин Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1954
Сын: Козин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Козин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015