Егоров Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.02.1939
Дата смерти20.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1939
Бракосочетание
06.11.1961
Рождение ребёнка
04.02.1963
Сын: Егоров Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Егорова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
03.11.1972
Дочь: Крюкова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Егорова Зинаида Васильевна
Развод
Неизвестно
Смерть
20.01.2005