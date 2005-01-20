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Егоров Виктор Григорьевич

Место рождения

Ореховка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.02.1939

Дата смерти

20.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1939

Отец: Егоров Григорий Илларионович

Мать: Егорова Клавдия Ивановна

Ореховка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1961

Жена: Егорова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
04.02.1963

Сын: Егоров Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Егорова Зинаида Васильевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1972

Дочь: Крюкова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Егорова Зинаида Васильевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Развод
Неизвестно

Жена: Егорова Зинаида Васильевна

Смерть
20.01.2005
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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