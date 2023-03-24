Макарова (Лямина) Анастасия Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886 ст.
Дата смерти?.09.1918
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: Лямин Прокопий Гаврилович
Бракосочетание
13.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
03.05.1908 ст.
Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович
Рождение ребёнка
06.06.1909 ст.
Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович
Рождение ребёнка
22.10.1912 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович
Рождение ребёнка
26.01.1915 ст.
Дочь: Егорова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович
Рождение ребёнка
07.05.1917 ст.
Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович
Смерть
?.09.1918