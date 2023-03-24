Макарова (Лямина) Анастасия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Лямина) Анастасия Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

?.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Лямин Прокопий Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1906 ст.

Муж: Макаров Иван Степанович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1908 ст.

Сын: Макаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович

Рождение ребёнка
06.06.1909 ст.

Сын: Макаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович

Рождение ребёнка
22.10.1912 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1915 ст.

Дочь: Егорова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1917 ст.

Сын: Макаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Степанович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Смерть
?.09.1918
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