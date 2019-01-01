село Кашпир, Сызрань, Самарская область (на 2019) — Familio

Кашпир

Сызрань, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Завьялова (Васильева) ЕленаИндексация РС и МК. Краеведение.https://vk.com/id51312770,https: Показать все РС, МК
Завьялова ЕленаРеализуется проект по генеалогической реконструкции населенного пунктаhttps://ok.ru/group/70000001853107/topic/155920517623219

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1466Кашпир, пригор. удел.при р. Волге и рч. Кашпирке.71447916411741Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Кашпиревская волость
918. Кашпир (Пригород), село бывшее удельное, при реке Волге, дворов 563, жителей 3308, волостное правление (уездный город в 8 верстах), церковь православная, школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Кашпирская волость
пригород Кашпир14011987081390428841548442[...]

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Кашпирская волость
235Кашпир, пригород, при р. Волге и рч. Кашпирке; н. р.1401189823292427

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, город областного значения Сызрань
57762Кашпирсело53°02'с.ш.48°25'в.д.N-39-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сызрань
36735000106с Кашпирсело

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