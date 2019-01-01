- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов
ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Завьялова (Васильева) ЕленаИндексация РС и МК. Краеведение.https://vk.com/id51312770,https: Показать все РС, МК
Завьялова ЕленаРеализуется проект по генеалогической реконструкции населенного пунктаhttps://ok.ru/group/70000001853107/topic/155920517623219
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1466Кашпир, пригор. удел.при р. Волге и рч. Кашпирке.71447916411741Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
918. Кашпир (Пригород), село бывшее удельное, при реке Волге, дворов 563, жителей 3308, волостное правление (уездный город в 8 верстах), церковь православная, школа
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
пригород Кашпир14011987081390428841548442[...]
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
235Кашпир, пригород, при р. Волге и рч. Кашпирке; н. р.1401189823292427
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57762Кашпирсело53°02'с.ш.48°25'в.д.N-39-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36735000106с Кашпирсело