Егоров Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1947
Бракосочетание
30.08.1975
Рождение ребёнка
25.07.1977
Сын: Егоров Александр Александрович
Мать ребёнка: Егорова Тамара Александровна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.02.1983
Дочь: Чебанец Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Егорова Тамара Александровна
Нижневартовск
Место жительства
Неизвестно