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Егоров Александр Григорьевич

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Место рождения

Ореховка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.02.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1947

Отец: Егоров Григорий Илларионович

Мать: Егорова Клавдия Ивановна

Ореховка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.08.1975

Жена: Егорова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
25.07.1977

Сын: Егоров Александр Александрович

Мать ребёнка: Егорова Тамара Александровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.02.1983

Дочь: Чебанец Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Егорова Тамара Александровна

Нижневартовск
Место жительства
Неизвестно
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