Чебанец (Егорова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебанец (Егорова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Нижневартовск

Дата рождения

14.02.1983

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1983

Отец: Егоров Александр Григорьевич

Мать: Егорова Тамара Александровна

Нижневартовск
Рождение ребёнка
07.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чебанец Вячеслав Викторович

Нижневартовск
Рождение ребёнка
14.11.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чебанец Вячеслав Викторович

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебанец Вячеслав Викторович

Место жительства
Неизвестно
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