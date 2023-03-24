Чебанец (Егорова) Татьяна Александровна
Место рожденияНижневартовск
Дата рождения14.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1983
Нижневартовск
Рождение ребёнка
07.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чебанец Вячеслав Викторович
Нижневартовск
Рождение ребёнка
14.11.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чебанец Вячеслав Викторович
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно