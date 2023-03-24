Чебанец Вячеслав Викторович
Место рожденияПоселок Ахтырский Абинского района
Дата рождения20.07.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1978
Отец: Чебанец Виктор
Поселок Ахтырский Абинского района
Рождение ребёнка
07.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чебанец Татьяна Александровна
Нижневартовск
Рождение ребёнка
14.11.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чебанец Татьяна Александровна
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно