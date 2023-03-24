Чебанец Вячеслав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебанец Вячеслав Викторович

Место рождения

Поселок Ахтырский Абинского района

Дата рождения

20.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1978

Отец: Чебанец Виктор

Мать: не указана

Поселок Ахтырский Абинского района
Бракосочетание
17.02.2001

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чебанец Татьяна Александровна

Нижневартовск
Рождение ребёнка
14.11.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чебанец Татьяна Александровна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебанец Татьяна Александровна

Место жительства
Неизвестно
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