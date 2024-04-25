Серебряков Иван второй Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Была в бегах, с мужем не проживала
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Серебряков Федор Иванович
Мать ребёнка: Серебрякова (Шелепнина) Марья Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Серебрякова (Шелепнина) Марья Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: (Серебрякова) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова (Шелепнина) Марья Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Серебрякова (Шелепнина) Марья Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Серебрякова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова (Хохрулина) Ирина Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Духова (Серебрякова) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова (Хохрулина) Ирина Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
1796
Сын: Серебряков Галактион Иванович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, 24-25-330-48об
Смерть
1813
ГАСО, 24-25-330-48об