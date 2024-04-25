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Серебряков Иван второй Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Около 1696 г.р.

Мать

Около 1699 г.р.

Жена

1731 г.р.
Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Серебряков Федор Андреевич

Мать: Серебрякова Настасья Савиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова (Хохрулина) Ирина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова (Шелепнина) Марья Яковлевна

Развод
Неизвестно

Жена: Серебрякова (Шелепнина) Марья Яковлевна

Была в бегах, с мужем не проживала
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Серебряков Федор Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова (Шелепнина) Марья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Серебряков Иван Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова (Шелепнина) Марья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: (Серебрякова) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова (Шелепнина) Марья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
1771

Сын: Серебряков Петр Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова (Шелепнина) Марья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Серебрякова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова (Хохрулина) Ирина Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Духова (Серебрякова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова (Хохрулина) Ирина Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
1796

Сын: Серебряков Галактион Иванович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48об
Смерть
1813
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48об

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