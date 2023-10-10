Серебрякова Настасья Савиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Серебряков Василий Федорович
Отец ребёнка: Серебряков Федор
ГАСО,24-1-1502, 56 об
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Серебряков Иван Федорович
Отец ребёнка: Серебряков Федор
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,56 оборот
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Серебрякова Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Серебряков Федор
ГАСО, 24-1-1502, 56 об
Место жительства
С 1734
ГАСО,24-1-1502, 56 об
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Серебряков Иван второй Федорович
Отец ребёнка: Серебряков Федор
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Серебрякова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Серебряков Федор
ГАСО, 24-1-1502, 56 об
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Серебряков Яков Федорович
Отец ребёнка: Серебряков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серебряков Федор
Смерть
Неизвестно