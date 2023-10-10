Серебрякова Настасья Савиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Настасья Савиновна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Серебряков Василий Федорович

Отец ребёнка: Серебряков Федор

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО,24-1-1502, 56 об
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Серебряков Иван Федорович

Отец ребёнка: Серебряков Федор

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,56 оборот
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Серебрякова Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Серебряков Федор

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО, 24-1-1502, 56 об
Место жительства
С 1734
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,24-1-1502, 56 об
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Серебряков Иван второй Федорович

Отец ребёнка: Серебряков Федор

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Серебрякова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Серебряков Федор

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 56 об
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Серебряков Яков Федорович

Отец ребёнка: Серебряков Федор

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Федор

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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