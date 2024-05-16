Серебряков Яков Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Серебряков Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Серебряков Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Серебряков Семен Яковлевич
Мать ребёнка: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Серебряков Илья Яковлевич
Мать ребёнка: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Серебрякова Ксенья Яковлевна
Мать ребёнка: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Серебряков Афонасий Яковлевич
Мать ребёнка: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Смерть
1785
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот