Серебряков Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребряков Яков Федорович

Серебряков Яков Федорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Серебряков Федор Андреевич

Мать: Серебрякова Настасья Савиновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Серебряков Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Серебряков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Серебряков Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Серебряков Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Серебрякова Ксенья Яковлевна

Мать ребёнка: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Серебряков Афонасий Яковлевич

Мать ребёнка: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Смерть
1785
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 84 оборот

Мы используем куки для улучшения работы сайта.