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Серебряков Иван Яковлевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Серебряков Яков Федорович

Мать: Серебрякова Анна Кириловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Серебрякова Устинья Парфеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Серебряков Иван Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова Устинья Парфеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Серебрякова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова Устинья Парфеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Смерть
Неизвестно