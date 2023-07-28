Серебряков Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1767
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Бракосочетание
Около 1790
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Серебрякова Устинья Парфеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Серебрякова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова Устинья Парфеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Смерть
Неизвестно