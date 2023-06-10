Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Котегов Кирило Федосеевич

Мать: Котегова Феврония Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Серебряков Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Серебряков Яков Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Серебряков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Серебряков Яков Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Серебряков Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Серебряков Яков Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Серебряков Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Серебряков Яков Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Серебрякова Ксенья Яковлевна

Отец ребёнка: Серебряков Яков Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Серебряков Афонасий Яковлевич

Отец ребёнка: Серебряков Яков Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Яков Федорович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Смерть
Неизвестно
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