Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1747
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Серебряков Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Серебряков Яков Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Серебряков Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Серебряков Яков Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Серебряков Семен Яковлевич
Отец ребёнка: Серебряков Яков Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Серебряков Илья Яковлевич
Отец ребёнка: Серебряков Яков Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Серебрякова Ксенья Яковлевна
Отец ребёнка: Серебряков Яков Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Серебряков Афонасий Яковлевич
Отец ребёнка: Серебряков Яков Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Смерть
Неизвестно