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Серебряков Степан Яковлевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Серебряков Яков Федорович

Мать: Серебрякова (Котегова) Анна Кириловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Смирнова Дарья Ларионовна

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Чеснокова (Серебрякова) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Серебрякова Смирнова Дарья Ларионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Серебряков Ефрем Степанович

Мать ребёнка: Серебрякова Смирнова Дарья Ларионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Военная служба
С 1787
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Серебрякова Ксенья Степановна

Мать ребёнка: Серебрякова Смирнова Дарья Ларионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Смерть
До 1834
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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