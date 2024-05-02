Серебряков Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Чеснокова (Серебрякова) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Серебрякова Смирнова Дарья Ларионовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Серебряков Ефрем Степанович
Мать ребёнка: Серебрякова Смирнова Дарья Ларионовна
Военная служба
С 1787
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Серебрякова Ксенья Степановна
Мать ребёнка: Серебрякова Смирнова Дарья Ларионовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Смерть
До 1834