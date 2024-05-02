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Серебряков Ефрем Степанович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Серебряков Степан Яковлевич

Мать: Серебрякова Смирнова Дарья Ларионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова (Мясникова) Анна Ларионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-50л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Серебряков Григорий Ефремович

Мать ребёнка: Серебрякова (Мясникова) Анна Ларионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-49об
Отбывание наказания
С 1831
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 87об На поселение
Смерть
Неизвестно

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