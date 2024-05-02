Серебряков Ефрем Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-50л
Рождение ребёнка
1810
Сын: Серебряков Григорий Ефремович
Мать ребёнка: Серебрякова (Мясникова) Анна Ларионовна
ГАСО, 24-25-330-49об
Отбывание наказания
С 1831
ГАСО, рев1834, 87об На поселение
Смерть
Неизвестно