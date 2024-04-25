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Серебряков Петр Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Серебряков Иван второй Федорович

Мать: Серебрякова (Шелепнина) Марья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Бракосочетание
Около 1791

Жена: Серебрякова Федосья Савостьяновна

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Серебрякова Анна Петровна

Мать ребёнка: Серебрякова Федосья Савостьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Серебрякова Василиса Петровна

Мать ребёнка: Серебрякова Федосья Савостьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-49л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Серебряков Лазарь Петрович

Мать ребёнка: Серебрякова Федосья Савостьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48об
Рождение ребёнка
14.04.1805 ст.

Сын: Серебряков Иван Петрович

Мать ребёнка: Серебрякова Федосья Савостьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 77 лист
Рождение ребёнка
1806

Сын: Серебряков Кондратий Петрович

Мать ребёнка: Серебрякова Федосья Савостьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48об
Смерть
1817
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 76об

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