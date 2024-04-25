Серебряков Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Бракосочетание
Около 1791
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Серебрякова Анна Петровна
Мать ребёнка: Серебрякова Федосья Савостьяновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Серебрякова Василиса Петровна
Мать ребёнка: Серебрякова Федосья Савостьяновна
ГАСО, 24-25-330-49л
Рождение ребёнка
1803
Сын: Серебряков Лазарь Петрович
Мать ребёнка: Серебрякова Федосья Савостьяновна
ГАСО, 24-25-330-48об
Рождение ребёнка
14.04.1805 ст.
Мать ребёнка: Серебрякова Федосья Савостьяновна
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 77 лист
Рождение ребёнка
1806
Сын: Серебряков Кондратий Петрович
Мать ребёнка: Серебрякова Федосья Савостьяновна
ГАСО, 24-25-330-48об
Смерть
1817
ГАСО, рев1834, 76об