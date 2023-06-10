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Серебрякова Марья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Серебряков Федор Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван второй Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Серебряков Иван Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван второй Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Григорьева Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван второй Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Серебряков Петр Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван второй Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Иван второй Федорович

Развод
Неизвестно

Муж: Серебряков Иван второй Федорович

Была в бегах, с мужем не проживала
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот По возвращении из бегов
Смерть
Неизвестно