Серебрякова Марья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Серебряков Федор Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван второй Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Серебряков Иван второй Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Григорьева Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван второй Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Серебряков Иван второй Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Была в бегах, с мужем не проживала
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот По возвращении из бегов
Смерть
Неизвестно