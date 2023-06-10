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Серебряков Иван Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Серебряков Иван второй Федорович

Мать: Серебрякова (Шелепнина) Марья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова (Малкова) Соломонида Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Серебрякова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова (Малкова) Соломонида Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Серебряков Степан Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова (Малкова) Соломонида Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Россихина (Серебрякова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова (Малкова) Соломонида Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
1802

Сын: Серебряков Лазарь Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова (Малкова) Соломонида Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48об
Смерть
Неизвестно

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