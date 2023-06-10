Серебряков Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1766
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Серебрякова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова (Малкова) Соломонида Савельевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Серебряков Степан Иванович
Мать ребёнка: Серебрякова (Малкова) Соломонида Савельевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Россихина (Серебрякова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова (Малкова) Соломонида Савельевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
1802
Сын: Серебряков Лазарь Иванович
Мать ребёнка: Серебрякова (Малкова) Соломонида Савельевна
ГАСО, 24-25-330-48об
Смерть
Неизвестно