Россихина (Серебрякова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 14л
Рождение ребёнка
?.01.1816
Дочь: Россихина Парасковья Никоновна
Отец ребёнка: Россихин Никон Савельевич
ГАСО, 24-25-330, 14л
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Россихина) Евдокия Никоновна
Отец ребёнка: Россихин Никон Савельевич
ГАСО, рев1834, 75л
Смерть
Неизвестно