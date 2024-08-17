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Россихина (Серебрякова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Серебряков Иван Иванович

Мать: Серебрякова (Малкова) Соломонида Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Россихин Никон Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14л
Рождение ребёнка
?.01.1816

Дочь: Россихина Парасковья Никоновна

Отец ребёнка: Россихин Никон Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14л
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Россихина) Евдокия Никоновна

Отец ребёнка: Россихин Никон Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 75л
Смерть
Неизвестно

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