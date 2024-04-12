Шелепнина (Федотова) Степанида Петровна
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Петр Федотов
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Шелепнин Яков Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Шадрина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шелепнин Яков Васильевич
1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Серебрякова Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Шелепнин Яков Васильевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Шелепнина Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Шелепнин Яков Васильевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а
Смерть
До 1782