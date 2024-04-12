Шелепнина (Федотова) Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепнина (Федотова) Степанида Петровна

Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1706

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Петр Федотов

Мать: не указана

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Шелепнин Логин Яковлевич

Отец ребёнка: Шелепнин Яков Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Шадрина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шелепнин Яков Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Серебрякова Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Шелепнин Яков Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Шелепнина Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Шелепнин Яков Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепнин Яков Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 42а
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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