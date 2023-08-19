Шадрина (Шелепнина) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Шелепнина) Анна Яковлевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Шелепнин Яков Васильевич

Мать: Шелепнина Степанида Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Устинья Семенович

Отец ребёнка: Шадрин Семен Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Шадрин Макар Семенович

Отец ребёнка: Шадрин Семен Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Шадрин Ларион Семенович

Отец ребёнка: Шадрин Семен Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Шадрина Ефимья Семеновна

Отец ребёнка: Шадрин Семен Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Семен Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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