Шадрина (Шелепнина) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Устинья Семенович
Отец ребёнка: Шадрин Семен Михайлович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Шадрин Семен Михайлович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Шадрин Семен Михайлович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Шадрина Ефимья Семеновна
Отец ребёнка: Шадрин Семен Михайлович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно