Серебрякова Федосья Савостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Федосья Савостьяновна

Место рождения

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1791

Муж: Серебряков Петр Иванович

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Серебрякова Анна Петровна

Отец ребёнка: Серебряков Петр Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Серебрякова Василиса Петровна

Отец ребёнка: Серебряков Петр Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-49л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Серебряков Лазарь Петрович

Отец ребёнка: Серебряков Петр Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48об
Рождение ребёнка
14.04.1805 ст.

Сын: Серебряков Иван Петрович

Отец ребёнка: Серебряков Петр Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 77 лист
Рождение ребёнка
1806

Сын: Серебряков Кондратий Петрович

Отец ребёнка: Серебряков Петр Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48об
Смерть
Неизвестно

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