Серебрякова Федосья Савостьяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1791
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Серебрякова Анна Петровна
Отец ребёнка: Серебряков Петр Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 86 оборот
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Серебрякова Василиса Петровна
Отец ребёнка: Серебряков Петр Иванович
ГАСО, 24-25-330-49л
Рождение ребёнка
1803
Сын: Серебряков Лазарь Петрович
Отец ребёнка: Серебряков Петр Иванович
ГАСО, 24-25-330-48об
Рождение ребёнка
14.04.1805 ст.
Отец ребёнка: Серебряков Петр Иванович
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 77 лист
Рождение ребёнка
1806
Сын: Серебряков Кондратий Петрович
Отец ребёнка: Серебряков Петр Иванович
ГАСО, 24-25-330-48об
Смерть
Неизвестно