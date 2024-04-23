Серебрякова (Хохрулина) Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Хохрулина) Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Хохрулин Яков Гаврилович

Мать: Хохрулина Гликерия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Иван второй Федорович

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Серебрякова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван второй Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Духова (Серебрякова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван второй Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Смерть
Неизвестно

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