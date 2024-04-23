Серебрякова (Хохрулина) Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Серебрякова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван второй Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Духова (Серебрякова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван второй Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 оборот
Смерть
Неизвестно