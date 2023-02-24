Чугуров - Сюлаев Диомид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугуров - Сюлаев Диомид Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Чугуров Михаил Сергеевич

Мать: Чугурова Авдотья Евдокия

Рождение ребёнка
14.12.1871

Сын: Чугуров Игнатий Диомидов

Мать ребёнка: Марфа Ильина

Рождение ребёнка
14.05.1874

Дочь: Елена Диомидовна

Мать ребёнка: Марфа Ильина

Рождение ребёнка
08.03.1879

Сын: Чугуров - Сюлаев Алексей Дементьевич

Мать ребёнка: Марфа Ильина

Рождение ребёнка
15.05.1881

Сын: Чугуров/ Сюлаев Константин Дементьевич

Мать ребёнка: Марфа Ильина

Рождение ребёнка
14.10.1883

Сын: Чугуров Яков

Мать ребёнка: Марфа Ильина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1886

Сын: Чугуров - Сюлаев Иван Дементьевич

Мать ребёнка: Марфа Ильина

Рождение ребёнка
05.02.1889

Сын: Чугуров - Сюлаев Дмитрий Диомидович

Мать ребёнка: Марфа Ильина

Рождение ребёнка
10.06.1893

Сын: Чугуров- Сюлаев Петр Дементьевич

Мать ребёнка: Пелагея Даниловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1901

Сын: Чугуров Федор Диомидович

Мать ребёнка: Пелагея Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Дементьевна

Мать ребёнка: Марфа Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любушкина Акулина Диомидовна

Мать ребёнка: Марфа Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ильина

Смерть
Неизвестно
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