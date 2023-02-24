Чугуров - Сюлаев Диомид Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1853
Отец: Чугуров Михаил Сергеевич
Мать: Чугурова Авдотья Евдокия
Рождение ребёнка
14.12.1871
Мать ребёнка: Марфа Ильина
Рождение ребёнка
14.05.1874
Дочь: Елена Диомидовна
Мать ребёнка: Марфа Ильина
Рождение ребёнка
08.03.1879
Сын: Чугуров - Сюлаев Алексей Дементьевич
Мать ребёнка: Марфа Ильина
Рождение ребёнка
15.05.1881
Сын: Чугуров/ Сюлаев Константин Дементьевич
Мать ребёнка: Марфа Ильина
Рождение ребёнка
14.10.1883
Сын: Чугуров Яков
Мать ребёнка: Марфа Ильина
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1886
Сын: Чугуров - Сюлаев Иван Дементьевич
Мать ребёнка: Марфа Ильина
Рождение ребёнка
05.02.1889
Сын: Чугуров - Сюлаев Дмитрий Диомидович
Мать ребёнка: Марфа Ильина
Рождение ребёнка
10.06.1893
Сын: Чугуров- Сюлаев Петр Дементьевич
Мать ребёнка: Пелагея Даниловна
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1901
Мать ребёнка: Пелагея Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Дементьевна
Мать ребёнка: Марфа Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любушкина Акулина Диомидовна
Мать ребёнка: Марфа Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ильина
Смерть
Неизвестно