Чугуров Михаил Сергеевич
Место рожденияДавыдовка, Россия, Саратовска губ.
Дата рождения1823
Дата смертиДо 08.10.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Чугуров Сергей Филиппов
Мать: Чугурова Пелагея Карпова
Давыдовка, Россия, Саратовска губ.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Просковья Михайловна
Мать ребёнка: Чугурова Авдотья Евдокия
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Чугурова Авдотья Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Чугуров - Сюлаев Диомид Михайлович
Мать ребёнка: Чугурова Авдотья Евдокия
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Чичина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Чугурова Авдотья Евдокия
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Чугурова Авдотья Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Чугурова Авдотья Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чугурова Авдотья Евдокия
Смерть
До 08.10.1879
Давыдовка, Россия, Саратовска губ.