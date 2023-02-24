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Чугуров Михаил Сергеевич

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Место рождения

Давыдовка, Россия, Саратовска губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

До 08.10.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Чугуров Сергей Филиппов

Мать: Чугурова Пелагея Карпова

Давыдовка, Россия, Саратовска губ.
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Просковья Михайловна

Мать ребёнка: Чугурова Авдотья Евдокия

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Чугурова Авдотья Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Чугуров - Сюлаев Диомид Михайлович

Мать ребёнка: Чугурова Авдотья Евдокия

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Чичина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Чугурова Авдотья Евдокия

Рождение ребёнка
1857

Сын: Чугуров Гаврил Михайлов

Мать ребёнка: Чугурова Авдотья Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Чугурова Авдотья Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугурова Авдотья Евдокия

Смерть
До 08.10.1879
Давыдовка, Россия, Саратовска губ.
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