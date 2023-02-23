Чугурова Пелагея Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Чугуров Сергей Филиппов
Давыдовка, Россия, Саратовска губ.
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Чугуров Сергей Филиппов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно