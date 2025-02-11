Чичина (Чугурова) Евдокия Михайловна
женский, родилась 1855, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЧугуров Михаил Сергеевич1823 г.р.
МатьЧугурова Авдотья Фролова / Евдокия Сафронова1826 г.р.
Супруги
Чичин / Лемаев Григорий Игнатов1852 г.р.
Дети
Чичин / Лемаев Иван Григорьев1875 г.р.
(Чичина / Лемаева) Прасковья Григорьева06.10.1876 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
22.05.1874
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875
Сын: Чичин / Лемаев Иван Григорьев
Отец ребёнка: Чичин / Лемаев Григорий Игнатов
Рождение ребёнка
06.10.1876
Дочь: (Чичина / Лемаева) Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Чичин / Лемаев Григорий Игнатов
Смерть
Неизвестно