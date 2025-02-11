Чичина (Чугурова) Евдокия Михайловна 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Чичина (Чугурова) Евдокия Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Чугуров Михаил Сергеевич1823 г.р.
Мать
Чугурова Авдотья Фролова / Евдокия Сафронова1826 г.р.
Супруги
Чичин / Лемаев Григорий Игнатов1852 г.р.
Дети
Чичин / Лемаев Иван Григорьев1875 г.р.
(Чичина / Лемаева) Прасковья Григорьева06.10.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Чугуров Михаил Сергеевич

Мать: Чугурова Авдотья Фролова / Евдокия Сафронова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
22.05.1874

Муж: Чичин / Лемаев Григорий Игнатов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1875

Сын: Чичин / Лемаев Иван Григорьев

Отец ребёнка: Чичин / Лемаев Григорий Игнатов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.10.1876

Дочь: (Чичина / Лемаева) Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Чичин / Лемаев Григорий Игнатов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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