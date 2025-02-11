Чичин / Лемаев Иван Григорьев
мужской, родился 1875, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 06.02.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЧичин / Лемаев Григорий Игнатов1852 г.р.
МатьЧичина (Чугурова) Евдокия Михайловна1855 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.02.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область