Чичин / Лемаев Иван Григорьев 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Чичин / Лемаев Иван Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1875, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 06.02.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Чичин / Лемаев Григорий Игнатов1852 г.р.
Мать
Чичина (Чугурова) Евдокия Михайловна1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Чичин / Лемаев Григорий Игнатов

Мать: Чичина (Чугурова) Евдокия Михайловна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
06.02.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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