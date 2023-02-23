Чугурова (Сафронова) Авдотья Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧугурова (Сафронова) Авдотья Евдокия

Чугурова (Сафронова) Авдотья Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

07.01.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Просковья Михайловна

Отец ребёнка: Чугуров Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Чугуров Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Чугуров - Сюлаев Диомид Михайлович

Отец ребёнка: Чугуров Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Чичина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Чугуров Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Чугуров Гаврил Михайлов

Отец ребёнка: Чугуров Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чугуров Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугуров Михаил Сергеевич

Смерть
07.01.1898
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close