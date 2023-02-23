Чугурова (Сафронова) Авдотья Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти07.01.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Просковья Михайловна
Отец ребёнка: Чугуров Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Чугуров Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Чугуров - Сюлаев Диомид Михайлович
Отец ребёнка: Чугуров Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Чичина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Чугуров Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Чугуров Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чугуров Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1898