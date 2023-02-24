Чугуров - Сюлаев Алексей Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугуров - Сюлаев Алексей Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1879

Отец: Чугуров - Сюлаев Диомид Михайлович

Мать: Марфа Ильина

Бракосочетание
25.01.1898

Жена: Чугурова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
14.06.1905

Дочь: Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Чугурова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
09.12.1907

Сын: Сюлаев Демьян Алексеевич

Мать ребёнка: Чугурова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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