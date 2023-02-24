Чугуров - Сюлаев Алексей Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1879
Отец: Чугуров - Сюлаев Диомид Михайлович
Мать: Марфа Ильина
Бракосочетание
25.01.1898
Рождение ребёнка
14.06.1905
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Чугурова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
09.12.1907
Мать ребёнка: Чугурова Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно