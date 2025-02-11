Чугурова (Горбунова) Прасковья Васильевна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Чугурова (Горбунова) Прасковья Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1878, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умерла Неизвестно

Супруги
Чугуров-Сюлаев Алексей Уч 1Й Мировой Войны Диомидович / Дементьевич08.03.1879 г.р.
Дети
(Сюлаева) Агриппина Алексеевна14.06.1905 г.р.
Сюлаев Демьян Алексеевич09.12.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Чугуров-Сюлаев Алексей Уч 1Й Мировой Войны Диомидович / Дементьевич

Рождение ребёнка
14.06.1905

Дочь: (Сюлаева) Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Чугуров-Сюлаев Алексей Уч 1Й Мировой Войны Диомидович / Дементьевич

Рождение ребёнка
09.12.1907

Сын: Сюлаев Демьян Алексеевич

Отец ребёнка: Чугуров-Сюлаев Алексей Уч 1Й Мировой Войны Диомидович / Дементьевич

Смерть
Неизвестно

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