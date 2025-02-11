Чугурова (Горбунова) Прасковья Васильевна
женский, родилась 1878, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
(Сюлаева) Агриппина Алексеевна14.06.1905 г.р.
Сюлаев Демьян Алексеевич09.12.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
25.01.1898
Рождение ребёнка
14.06.1905
Дочь: (Сюлаева) Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Чугуров-Сюлаев Алексей Уч 1Й Мировой Войны Диомидович / Дементьевич
Рождение ребёнка
09.12.1907
Отец ребёнка: Чугуров-Сюлаев Алексей Уч 1Й Мировой Войны Диомидович / Дементьевич
Смерть
Неизвестно