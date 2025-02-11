(Чугурова) Акулина Демидова 11.06.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

(Чугурова) Акулина Демидова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.06.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Чугуров-Сюлаев Демид Михайлов / Дементий Михайлович1853 г.р.
Мать
Чугурова Марфа ИльинаДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1876

Отец: Чугуров-Сюлаев Демид Михайлов / Дементий Михайлович

Мать: Чугурова Марфа Ильина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
13.06.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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