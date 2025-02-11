(Чугурова) Акулина Демидова
женский, родилась 11.06.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЧугуров-Сюлаев Демид Михайлов / Дементий Михайлович1853 г.р.
МатьЧугурова Марфа ИльинаДо 1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
13.06.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно