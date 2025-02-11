Чугуров Яков 14.10.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Чугуров Яков

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.10.1883, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.08.1885, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Чугуров-Сюлаев Демид Михайлов / Дементий Михайлович1853 г.р.
Мать
Чугурова Марфа ИльинаДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1883

Отец: Чугуров-Сюлаев Демид Михайлов / Дементий Михайлович

Мать: Чугурова Марфа Ильина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.08.1885
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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