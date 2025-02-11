Чугуров Яков
мужской, родился 14.10.1883, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.08.1885, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЧугуров-Сюлаев Демид Михайлов / Дементий Михайлович1853 г.р.
МатьЧугурова Марфа ИльинаДо 1853 г.р.
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Рождение
14.10.1883
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.08.1885
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область