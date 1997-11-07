Дюгаева (Юнина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюгаева (Юнина) Анна Сергеевна

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Место рождения

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

10.09.1905

Дата смерти

07.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1905

Отец: Юнин Сергей Викторович

Мать: Юнина (Солдатова) Наталья Ефимовна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюгаев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.08.1928

Дочь: Кислухина (Дюгаева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дюгаев Иван Дмитриевич

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.11.1931

Сын: Дюгаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Дюгаев Иван Дмитриевич

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.01.1933

Дочь: Якимовец (Дюгаева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Дюгаев Иван Дмитриевич

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.05.1935

Сын: Дюгаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Дюгаев Иван Дмитриевич

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.07.1938

Дочь: Дюгаева Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Дюгаев Иван Дмитриевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1941

Дочь: Перегримова (Дюгаева) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Дюгаев Иван Дмитриевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
07.11.1997

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