Дюгаева (Юнина) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1905
Дата смерти07.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1928
Дочь: Кислухина (Дюгаева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дюгаев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.11.1931
Сын: Дюгаев Иван Иванович
Отец ребёнка: Дюгаев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.01.1933
Дочь: Якимовец (Дюгаева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Дюгаев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.05.1935
Отец ребёнка: Дюгаев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.07.1938
Дочь: Дюгаева Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Дюгаев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.12.1941
Дочь: Перегримова (Дюгаева) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Дюгаев Иван Дмитриевич
Смерть
07.11.1997