Перегримова (Дюгаева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерегримова (Дюгаева) Любовь Ивановна

Перегримова (Дюгаева) Любовь Ивановна

avatar

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

04.12.1941

Дата смерти

09.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1941

Отец: Дюгаев Иван Дмитриевич

Мать: Дюгаева (Юнина) Анна Сергеевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перегримов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
13.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перегримов Михаил Степанович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1968

Дочь: Морозова (Перегримова) Марина Михайловна

Отец ребёнка: Перегримов Михаил Степанович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
09.11.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.