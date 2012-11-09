Перегримова (Дюгаева) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.12.1941
Дата смерти09.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перегримов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
12.11.1968
Дочь: Морозова (Перегримова) Марина Михайловна
Отец ребёнка: Перегримов Михаил Степанович
Смерть
09.11.2012