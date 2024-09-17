Перегримов Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения29.01.1937
Дата смерти14.11.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перегримова (Дюгаева) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1968
Дочь: Морозова (Перегримова) Марина Михайловна
Мать ребёнка: Перегримова (Дюгаева) Любовь Ивановна
Смерть
14.11.1988