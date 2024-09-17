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Перегримов Михаил Степанович

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Место рождения

Курьи, Сухой Лог, Свердловская область

Дата рождения

29.01.1937

Дата смерти

14.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1937

Отец: Перегримов Степан Семенович

Мать: Шемякина Полина (Пелагия) Даниловна

Курьи, Сухой Лог, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перегримова (Дюгаева) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перегримова (Дюгаева) Любовь Ивановна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1968

Дочь: Морозова (Перегримова) Марина Михайловна

Мать ребёнка: Перегримова (Дюгаева) Любовь Ивановна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
14.11.1988

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